عودة العمل بحقلي الشرارة والفيل فور الإفراج عن “بومطاري”

أكد مكتب النائب العام الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري وتسليمه إلى ذويه.

وأفادت النيابة العامة للأحرار باستلامهم الوزير السابق فرج بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس.

وفي سياق متصل، أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون للأحرار صدور التعليمات ببدء تشغيل حقلي الفيل والشرارة.

يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن مصادر نفطية أن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي سيعود إلى طبيعته بدءا من صباح الأحد.

وفي سياق ردود الفعل، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري بعد أيام من اعتقاله.

وجددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا من مدنيين ونشطاء وشخصيات سياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وكان عدد من أهالي قبيلة الزوية قد أعلنوا إغلاق حقلي الفيل والشرارة النفطيين، إثر اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي ينتمي للقبيلة من قبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

