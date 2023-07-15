ليبيا.. الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري بعد أيام من احتجازه

أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، السنوسي الحليق، مساء السبت، إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، بتدخل من النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.

وقال زعيم قبيلة الزوي، في وقت سابق، إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة، احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه من قبل البرلمان الليبي لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن شخصيات أمنية تواصل معها (لم يكشف عن هويتها)، أخبرته هذه المعلومات، لكنها لم تكشف عن مكان احتجازه.

وأضاف الحليق، أن مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته، متابعاً: “اتصل بي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووعد بالتدخل وحل الأزمة في أقرب وقت، كما اتصل بي عبد الحميد الدبيبة ووعد بالأمر ذاته دون أي نتيجة حتى الآن”.

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وأعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، عن إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي، ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج.

وقال البيان: “نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه.

ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الدبيبة سلامته”.

وقال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.