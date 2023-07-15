ترحيب أممي بالإفراج عن المرشح لمنصب محافظ المركزي الليبي فرج بومطاري

العنوان

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فرج بومطاري، الذي تعرض للاعتقال قبل أيام.

وقالت البعثة إنها تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وكّرت البعثة جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.

وأُفرج السبت عن بومطاري بعد أيام من اعتقاله من قبل جهة غير معلنة بعد وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، الشيخ السنوسي الحليق، إطلاق سراح بومطاري بتدخل من النائب العام.

وكان اختطاف بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة قد أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث أصدرت قبيلة الزوية التي ينتمي إليها بومطاري بيانات منددة بعملية الاختطاف وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

واتهمت القبيلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالوقوف وراء عملية الاعتقال، حيث يعد بومطاري مرشحًا لخلافته.