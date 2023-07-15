وزير النفط: المواطن الليبي هو المتضرر الوحيد من إغلاقات الحقول

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن ليبيا فقدت نحو 340 ألف برميل يومياً جراء إغلاق حقلي الفيل والشرارة.

وأوضح عون في تصريحات صحفية، أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى عجز توفر الوقود لمحطة ‎كهرباء أوباري، والعودة لطرح الأحمال.

وأوضح أنه إذا طالت عمليات الإغلاق النقطة 108 في جالو، الرابطة بين حقل انتصار و موانيء الزويتينة، سيؤدي ذلك إلى كارثة قد لا يمكن تداركها لاحقاً.

وأردف أنه يجب على كافة المسؤولين شرقاً وغرباً عدم استخدام ‎النفط كورقة ضغط، لأن المتضرر الوحيد من هذه الأفعال هو المواطن.

واليوم السبت، أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، عن إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي، ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.

وقال البيان: “نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه”.

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وحذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية، السنوسي الحليق، من خطوات تصعيدية سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه.

وأكد أن كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية، لإغلاقها لحين إطلاق بومطاري، وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي، ومحاكمته.