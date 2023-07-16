قيس سعيد: تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء بحسب تعبيره.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول ذكر “سعيد”، أن ما قدمته بلاده للمهاجرين لن يجدوه في عديد المناطق الأخرى، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، بحسب وصفه.

مشيرا، إلى أن ملف تهريب البشر أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية، والتي تستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب وصفه.

يذكر أن عشرات المهاجرين يقبعون في منطقة معزولة على الحدود بين تونس وليبيا بعد أن طردتهم قوات الأمن التونسية من مدينة صفاقس.