| عون: خسارة 340 ألف برميل يوميًا بعد غلق الحقول النفطية في ليبيا

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2023/07/15 على الساعة 22:30

: كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم السبت، أنَّ إغلاقات الحقول النفطية في ليبيا أدَّت لخسارة نحو 340 ألف برميل نفط خام يومياً، مشيراً إلى أنَّ الأطراف التي بدأت هذه الإغلاقات مصرّة على إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري كشرط لإعادة فتح الحقول.

كان زعيم قبيلة الزوي في ليبيا قد قال يوم الخميس الماضي، إنَّ الإنتاج توقف في حقول “الفيل” و”الشرارة” و”108″ النفطية، احتجاجاً على احتجاز فرج بومطاري وزير المالية السابق.

أكد عون في تصريحات لتلفزيون”الشرق” أنَّه تم إغلاق حقلي “الفيل” و”الشرارة” الجمعة، لافتاً إلى أنَّ مجموع إنتاج الحقلين يبلغ 340 ألف برميل نفط خام يومياً، ومبيناً أنَّ 88% من هذا الإنتاج هو من حصة الدولة، وليس الشركاء الأجانب.

وحذَّر عون من تأثيرات سلبية جداً لهذه الإغلاقات على شراكات ليبيا مع الشركات والعملاء الأجانب، وقال: “إغلاقات حقول النفط ستؤثر على سمعتنا، وعلى عملاء النفط الخام، ممن يريدون عند التعاقد معهم، إمداداتٍ ثابتة ومستمرة ومن دون مشكلات، لكن عندما تتقطع هذه الإمدادات، فربما سيتجهون إلى مصادر أخرى”.

كما اعتبر عون أنَّ الإغلاقات “ستؤدي إلى ردة فعل عكسية، ولن تشجع الشركاء الأجانب على ضخ أموالهم في استثمارات قد تكون عرضة لهذه الإغلاقات وغيرها”.

وأشار وزير النفط والغاز إلى أنَّ وزارته لديها فريق جاهز دائماً لمثل هذه الحالات، وأنَّها تتواصل مع كل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أنَّ الشركات الأجنبية لم تتواصل مع الوزارة بعد بخصوص الإغلاقات.

ودعا عون بحسب “الشرق” المسؤولين والأفراد إلى تجنّب الزج بقطاع النفط الليبي في الخلافات، باعتبار أنَّ المتضرر الوحيد والأساسي سيكون الشعب الليبي.

وأضاف: “نأمل أن يتفهم إخوتنا في الشرق والغرب والجنوب هذا الأمر، وألا يتم الزج بقطاع النفط في الخلافات، وتحييد القطاعات العامة التي تهم كل المواطنين من كهرباء ومياه ونفط خام أو طرق أو مستشفيات”.

يشار إلي أن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، أعلن مساء اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة، والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وقال الحليق إن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام. وكان زعيم قبيلة الزوي قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.