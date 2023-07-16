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الدغاري: انتشار السلاح والصراع الحالي والتدخلات الخارجية تمنع إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عبّر  عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن أمنيته في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالرغم مما تمر به المرحلة الحالية من عقبات تحول دون إجراء الانتخابات.

وأشار الدغاري في تصريحٍ له عن وجود مؤشرات غير إيجابية في المرحلة الحالية تحول دون إجراء انتخابات شفافة سواء رئاسية أو برلمانية، ومنها انتشار السلاح ووجود قوى متنفذة على الأرض، ووجود المال الفاسد وتزوير في الأرقام الوطنية، وعدم توحد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتدخل الخارجي لمناصرة أطراف أو أشخاص بعينهم.

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الوطن الليبية

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