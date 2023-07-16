| إطلاق سراح فرج بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس

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2023/07/15 على الساعة 22:05

: أعلن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، مساء اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة، والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وقال الحليق إن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام. وكان زعيم قبيلة الزوي قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.

وكانت قبيلة الزوي قد قالت إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفةً أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.

وكان مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا قد أعلنوا إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، محملين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة.

يشار إلى أن بومطاري خطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الثلاثاء الماضي، وتتهم قبيلته، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالوقوف خلف هذه العملية لمنع منافسته على المنصب.

من جهته، قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم السبت، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل. وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وقالت وزارة النفط في بيان صدر في وقت مبكر اليوم السبت، إن إغلاق حقول النفط الثلاثة قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة. وأضافت الوزارة أن “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه.

وتابعت قائلة في البيان إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى “فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة”، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات. ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.