الجهاني: الخلافات الداخلية في البرلمان أعاقت مناقشة خريطة الطريق

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن الخلاف الذي نشب في الجلسة الأخيرة للبرلمان أعاق مناقشة خريطة الطريق، مما دفع رئاسة البرلمان لتأجيل انعقاد الجلسات لمدة أسبوعين.

وأشار الجهاني في تصريحات صحافية إلى أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ربح من هذا التأجيل في ظل انشغال البرلمان بخلافاته الداخلية.

موضحًا أن جذور تلك الخلافات تعود لاعتراض عدد من النواب حول جلسة البرلمان، التي انعقدت قبيل انطلاق إجازة عيد الأضحى، مطالبين إلغاء ما صدر عن تلك الجلسة من قرارات تخص المحكمة الدستورية وهيئة الرقابة الإدارية.