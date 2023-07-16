ليبيا الان

الجهاني: الخلافات الداخلية في البرلمان أعاقت مناقشة خريطة الطريق

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن  الخلاف الذي نشب في الجلسة الأخيرة للبرلمان أعاق مناقشة خريطة الطريق، مما دفع رئاسة البرلمان لتأجيل انعقاد الجلسات لمدة أسبوعين.

وأشار الجهاني في تصريحات صحافية إلى أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ربح من هذا التأجيل في ظل انشغال البرلمان بخلافاته الداخلية.

موضحًا أن جذور تلك الخلافات تعود لاعتراض عدد من النواب حول جلسة البرلمان، التي انعقدت قبيل انطلاق إجازة عيد الأضحى، مطالبين إلغاء ما صدر عن تلك الجلسة من قرارات تخص المحكمة الدستورية وهيئة الرقابة الإدارية.

الوسوم

البرلمان خريطة الطريق عبد الحميد الدبيبة عصام الجهاني عضو مجلس النواب ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك