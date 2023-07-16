استئناف الإنتاج بحقلي نفط في ليبيا 

قال مهندسا نفط بحقل الفيل الليبي إن تشغيل الحقل استؤنف مساء اليوم السبت بعد أن أغلقه محتجون يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة.

ويبلغ إنتاج حقل الفيل 70 ألف برميل يوميا وتديره شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

قال مهندسا نفط بحقل الشرارة الليبي إن الإنتاج سيعود إلى معدله الطبيعي صباح اليوم الأحد، بعد استئناف تشغيل الحقل جزئياً، في وقت متأخر من أمس السبت، بإنتاج 30 ألف برميل يومياً من أصل 290 ألفاً في المعتاد، بعد توقفه منذ الخميس أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفاً دائماً للمحتجين في خضم الخلافات السياسية. ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

احتجاج قبلي

وجرى إغلاق حقل شرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وفي رسالة لرويترز، السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة الثلاثاء الماضي.

ولا يزال حقل 108 مغلقاً.

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خسارة 340 ألف برميل يومياً

وقال وزير النفط الليبي محمد عون اليوم السبت لتلفزيون الشرق الذي يتخذ من دبي مقرا إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.

وقالت وزارة النفط أيضاً إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه”.

وتشهد ليبيا انقسامات ونزاعات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنافس على السلطة حكومتان؛ الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت اثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.