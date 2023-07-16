“المنفي” يبحث مع المبعوث الكوري سبل تعزيز التعازن الثنائي

الوطن/متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم مع المبعوث الخاص للرئيس الكوري “جانغ سونق من”، والذي قدم له دعوة رسمية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية “يون سوك يول”، لحضور القمة الكورية – الإفريقية العام المقبل.

وأشار الطرفان إلى علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والارتقاء بها وبدوره أشاد المنفي بتاريخ العلاقات المتميزة بين ليبيا وكوريا، مؤكداً حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء