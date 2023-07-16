القطراني: الأمن هو الأساس لعودة الاستقرار وانطلاق الإعمار في ليبيا

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، اليوم السبت، على أن الأمن هو الضامن لدوران عجلة النماء، وهو الأساس لعودة الاستقرار وانطلاق الإعمار، وفرض الأمن، وإرجاع هيبة الدولة والقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها في البلد.

وأضاف القطراني أن جهاز البحث الجنائي، من أبرز الأجهزة التي عولنا عليها كثيرا ولا نزال نعول عليه في فرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة والقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها.

وتابع أن له دور هام مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فترة الحرب على الإرهاب، وبعدها بالتضامن مع مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، في كشف الغامض من الجرائم الجنائية حتى كادت الجرائم الآن لا تقيد ضد مجهول وبات إحصاء الجريمة يقارب الصفر.

وشدّ القطراني على أيدي القائمين على الجهاز ومنتسبيه لبذل المزيد من الجهد، وذلك لضمان استمرار عجلة النماء والإعمار في الدوران بفضل حالة الأمن التي نعيشها جميعا.

وأكد على وقوف الحكومة الليبية ودعمها التام لهذا الجهاز ولغيره من الأجهزة الأمنية والشرطية، داعيا القائمين على الجهاز ومنتسبيه لبذل المزيد من الجهد لضمان استمرار عجلة النماء والإعمار في الدوران بفضل حالة الأمن التي نعيشها جميعا.