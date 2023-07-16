البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإطلاق سراح “بومطاري”: يجب الإفراج عن المعتقلين تعسفياً

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ساعة ملكرة من صباح الأحد، بإطلاق وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري.

وجددت البعثة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وذكّرت البعثة، في بيان، جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها نحو احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.

سبق أن عبرت البعثة الأممية عن انزعاجها الشديد، من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وأشارت إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن ينتج مناخا من الخوف.

ومساء السبت أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، السنوسي الحليق، مساء السبت، إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، بتدخل من النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.

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وقال زعيم قبيلة الزوي، في وقت سابق، إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة، احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.