وزارة الزني: نؤهل رؤساء مجالس الشباب ضمن مبادرة الدبيبة للتعلم الديمقراطي

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الدبيبة، التي يرأسها فتح الله الزني، دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب، خلال اليومين الماضيين، في بيت شباب صبراتة.

وأوضح بيان الوزارة، أن برنامج الدورة تناول محاور تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في القيادة التحولية، والتشبيك بين برامج وأنشطة الشباب وأهداف التنمية المستدامة، وتحفيزهم على الابتكار ومواصلة العمل الشبابي، ومعرفة أهمية التخطيط والتنظيم وتطوير مهارات الاتصال والتواصل.

وختم البيان موضحًا أن “هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة التعلّم الديمقراطي التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة”.