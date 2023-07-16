وزير الهجرة اليوناني يطالب باستئناف عملية “صوفيا” لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا

الوطن/رصد

طالب وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية “صوفيا” التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غيرالشرعيين قبل مغادرتهم السواحل الليبية، والتي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة في أثينا اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عنفقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل، وكشف ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول جر المركب، مما تسبب في انقلابه، وغرقه بالنهاية.

وقال الوزير اليوناني، تصريحاتٍ صحفية:”ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الانطلاق من ليبيا وغيرها من الدول، ستكون هناكللأسف حالات من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيها“

وأكد كيريديس أن الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية “صوفيا” البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرينعلى طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التي جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.