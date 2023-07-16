الحرارة مرتفعة.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاحد 16 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 16 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق البلاد تتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-42)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.