شركة الكهرباء: وصول شحنة محولات لمشروع محطة طبرق الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنة محولات بقدرات مختلقة لموقع مشروع محطة طبرق الغازية بعد انزالها ونقلها على متن شاحنات من ميناء طبرق البحري.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه الأعمال تأتي في إطار استكمال باقي وحدات المشروع التي يجري تنفيذها حالياً بخطوات متسارعة .

وفي سياق منفصل قامت فرقة صيانة الجهد المتوسط الساحل الغربي بأعمال صيانة طارئة لمحطة تحويل المصانع جهد 11/30ك.ف بمدينة صرمان اشتملت على الكشف على أجهزة الوقاية والشاحن والبطاريات لتفادي حدوث الأعطال ولضمان استمرارية التغذية للمواطنين .

وفي الرقدالين استبدلت فرقة الصيانة السريعة مفتاح ضغط منخفض على محول السويري بطريق مليط بدل المعطوب .