أغلب مناطق البلاد تشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق البلاد وتتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-36)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-42)مْ على الدواخل.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-43)مْ.