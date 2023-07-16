الحاجي: المشري يخدم فقط مصالح الإخوان الجدد الذين أوصلوه للمنصب

ليبيا – قال المحلل السياسي جمال الحاجي الموالي بشدة لتركيا إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يخدم في مصالح الإخوان الجدد ممن أوصلوه للمنصب بمساومة ويلزمون الصمت عن تصرفاته.

الحاجي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” الإخوان الجدد في ليبيا استبدلوا شعارهم الذي تبناه وأعلن عنه صوان رئيس حزب العدالة والبناء (الإسلام السياسي) وأصبح العمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة للإخوان الجدد”.

وتابع الحاجي حديثه:” أشهد الله كنت شاهد أن المشري وصل لمنصبه بأصوات 34 من جماعة الإخوان الجدد في ليبيا الذين استخدموا السويحلي ورموه بعد استخدامه في لقاء لإسقاط السويحلي بمكتب ناجي مختار بشارع بن عاشور، واقترحت عليهم الدكتور أحمد البوني ورفضوا إلا أن يكون مرشحهم ولم يكن لخيار آخر متاح فهم يملكون 34 صوتا مهما وما كان ليسقط السويحلي غير مأسوف عليه الذي جمع توقيعات المسترزقين بالممرات ليستخدمها المجرم منتحل الصفة عضو اللجان الثورية المخزوم،وسقط السويحلي بتلك الأصوات”.

واختتم الحاجي تدوينته :” وبالمناسبة المخزوم مرشح الإخوان الجدد حزب صوان العدالة والهدم من أغرقوا ليبيا والشعب الليبي في مؤامرة الصخيرات القذرة بجرة قلم مكنوا حفتر على ثلثي ليبيا بل وحاولوا بكل وقاحة تقاسم السلطة مع العميل مجرم الحرب حفتر مع عملهم حيث إن (حمار فقط) لا يعلم لو أن حفتر من سيكون على رأس الجيش وسينقلب على الجميع لمجرد دخوله طرابلس والمقابل عدم المتابعة، أما شوارع الزيت في طرابلس للشرفاء لا تعنيهم بربكم أي إسلام هذا”.