ليبيا.. المشري وسفير تركيا يناقشان جهود إتمام مسار الانتخابات

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، السبت، جهود الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري بالسفير التركي بالعاصمة طرابلس بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وذكر البيان، أنه جرى خلال اللقاء “مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن “رئيس المجلس الأعلى استهل اللقاء بالسفير التركي لتهنئته بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التركي الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016”.

ونقل البيان عن السفير التركي “تثمينه لجهود المجلس الأعلى للدولة في إنجاز القوانين الانتخابية”، معربا عن “دعم بلاده لمسار الحل الليبي ـ الليبي”.

وكان “الأعلى للدولة” اعتمد في 11 يوليو/ تموز الجاري خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال للأناضول.

وقال بلال: “خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة.

وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.