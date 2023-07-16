معزب: قد تتم إزاحة المشري عن رئاسة مجلس الدولة في أغسطس

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن “الخلاف داخل مجلس الدولة سيظل معلقًا حتى إجراء انتخابات التجديد للمشري أول أغسطس المقبل”.

وقال في تصريح صحفي، إن “المشري سيواجه منافسة قوية قد تسفر عن إزاحته عن رئاسة مجلس الدولة خلال تلك الانتخابات”.

وتابع أن “الخلاف داخل مجلس الدولة يتمحور بين تيارين؛ الأول بقيادة المشري ويؤمن بأنه لا مخرج للأزمة إلا بالتوافق مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية”.

وأكمل؛ “التيار الثاني لا يعارض التوافق مع قيادات الشرق، لكن شريطة أن يكون بضوابط وضمانات، في ظل تراجع البرلمان عن كثير من تفاهماته ومواقفه”.

وأشار معزب إلى أن “عقيلة والمشري لن يستطيعا احتواء خلافات مجلسيهما لتعمقها ما ينبئ بأن الأحداث سوف تتجاوزهما”.

وأردف أن “المحكمة الدستورية التي وعد عقيلة نهاية ديسمبر الماضي بعدم تفعيل قانونها قد تم نشره رغم ذلك في الجريدة الرسمية للبرلمان في إشارة لبدء تنفيذه”.

وختم موضحًا أن “مجلس النواب صوّت فعلياً على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية قبيل عيد الأضحى”.