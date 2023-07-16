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بأحد المصحات.. تفاصيل القبض على المتهم بعدة وقائع قـتـل والشهير بـ”الشحمة” (صورة)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أفادت مديرية امن وسط الجبل بتمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي وسط الجبل من ضبط المدعو ص.ا.ص.ا. الملقب( بالشحمة) .

وبحسب مديرية امن وسط الجبل وردت معلومة مفادها تواجد المدكور أعلاه بأحد المصحات بدائرة اختصاص مديرية امن وسط الجبل يتلقى العلاج نتيجة إصابته بعيار ناري نتيجة مشاجرة مسلحة بمدينة مزدة .

وعليه انتقل أعضاء التحري للمصحة حيث وجدو المدكور وبالاستفسار من بياناته تبين انه متهم بعدة وقائع قتل منها :

1- واقعة قتل المجني عليه خالد علي محمد الكباشي بتاريخ 16/11/2015
2_ متهم بواقعة قتل المجني عليهم شهداء المصالحة مشائخ بني وليد لسنة 2018 بمنطقة مفرق الشقيقة .
3_ متهم بواقعة قتل المجني عليه سلامة المبروك محمد لسنة 2011 بمنطقة مفرق الشقيقة .
4_ متهم بواقعة قتل المجني عليه طه الهادي المختار عبدالجليل بتاريخ 12/6/2012 .

وتم التحفظ عليه بعد استكمال علاجه واحيل الي النيابة العامة من حيث الاختصاص والتحقيق معه في بعض القضايا المسجله ضد مجهول.

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