بأحد المصحات.. تفاصيل القبض على المتهم بعدة وقائع قـتـل والشهير بـ”الشحمة” (صورة)

أفادت مديرية امن وسط الجبل بتمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي وسط الجبل من ضبط المدعو ص.ا.ص.ا. الملقب( بالشحمة) .

وبحسب مديرية امن وسط الجبل وردت معلومة مفادها تواجد المدكور أعلاه بأحد المصحات بدائرة اختصاص مديرية امن وسط الجبل يتلقى العلاج نتيجة إصابته بعيار ناري نتيجة مشاجرة مسلحة بمدينة مزدة .

وعليه انتقل أعضاء التحري للمصحة حيث وجدو المدكور وبالاستفسار من بياناته تبين انه متهم بعدة وقائع قتل منها :

1- واقعة قتل المجني عليه خالد علي محمد الكباشي بتاريخ 16/11/2015

2_ متهم بواقعة قتل المجني عليهم شهداء المصالحة مشائخ بني وليد لسنة 2018 بمنطقة مفرق الشقيقة .

3_ متهم بواقعة قتل المجني عليه سلامة المبروك محمد لسنة 2011 بمنطقة مفرق الشقيقة .

4_ متهم بواقعة قتل المجني عليه طه الهادي المختار عبدالجليل بتاريخ 12/6/2012 .

وتم التحفظ عليه بعد استكمال علاجه واحيل الي النيابة العامة من حيث الاختصاص والتحقيق معه في بعض القضايا المسجله ضد مجهول.