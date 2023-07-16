نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد حسبما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم ويوم الغد على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

ريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وبحري الى شرش على باقي الساحل سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (26-28) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة خاصة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت بسبب ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وفى الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب على الساحل الممتد من الخليج الى الجبل الخضر.

ريح شرش الى بحري سرعته ما بين (05-20) عقدة ويصل الى (25) عقدة مساء اليوم وغدا على ساحل الخليج ودرنة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل شحات بسبب ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وفى الصباح الباكر.