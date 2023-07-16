تفاصيل القبـض علـى شخصين من مروجـي المخـدرات في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق عن تمكن التمركـز الأمنـي عيـن غزالـة التابـع من القبـض علـى أثنـان مـن مروجـي حبـوب الهلوســة.
وذلـك مـن خـلال التفتيـش والتدقيـق بمركبـة آليـة نـوع (كيـا) سـوداء اللـون والتـي تـم الاشتبـاه بهـا وتوقيفهـا وتوقيـف (شخصـان) يستقلانهـا بالتمركـز الأمنـي عيـن الغزالـة التابـع لمديريـة الأمـن غـرب المدينـة ،وقـد وجـد بحـوزت السائـق ومرافقـة عـدد مئتـان وستـة وستـون (266)حبـة مـن الحبـوب الهلوســة بمختلـف الانـواع .
وعليـه تـم الإنتقـال بهـم إلـى قســم البحـث الجنائـي للاستـدلال معهـم وبالاستـدلال معهـم تبيـن بـأن الأول يدعـى (عـ.نــ.عــ) ليبـي الجنسيـة والثانـي يدعـى (عـ.فـ.يـ) ليبـي الجنسيـة.
واعترفـوا بقيامهـم بالمتاجـرة بالحبـوب الهلوسـة بمدينـة درنـة وبمـا نسـب اليهـم وتـم أيداعهـم بالحجـز لاستكمـال الإجـراءات القانونيـة الازمـة تمهيـدا لاحالتهـم إلـى النيابـة العامـة للاختصـاص والتصـرف
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