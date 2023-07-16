تفاصيل القبض على عدة أشخاص أمـام المصـارف التجاريـة في طبرق

تمكن قسـم البحـث الجنائـي بمديرية أمن طبـرق من ضبـط عـدت أشخـاص يقومـو بعمليـات ربـا أمـام المصـارف التجاريـة بالمدينـة.

وبالإشـارة إلـى كتـاب مكتـب الأوقـاف والشــؤون الإسلامية طبـرق بشـأن المعامـلات الربويـة أمـام المصـارف التجاريـة ،فقـد أصـدر السيــد مديــر أمــن طبــرق لـواء/ سامـي إدريـس نصـر تعليمــات المشـددة بضبـط كـل مـن يتعامـل (بربـا أمـام المصـارف التجاريـة).

وعليـه وتنفيــذأ لتعليمــات السيــد مديـر الأمـن، فقـد قـام قســم البحـث الجنائـي بشـن حملـة أمنيـة أمـام المصـارف التجاريـة العاملـة بالمدينـة وقـد أسفـرت هـذه الحملـة علـى ضبـط خمـ(5)ـس أشخـاص ،وبحوزتهــم (حقائـب محمولـة) ومبالـغ ماليـة كبيـرة تقـدر (بسبعـة وأربعيــن الـف دينـار ليبـي 47،000) و قصاصـات ورقيـة (لحسابـات مصرفيـة)، وبالاستـدلال معهـم تبيـن بـأن:-

الأول (صـ.نـ.عـ) العمـ(32)ـر ليبـي الجنسيـة

والثانيـة (سـ.مـ.عـ) العمـ(25)ـر ليبـي الجنسيـة

والثالـث (يـ.يـ.يـ) العمـ(24)ـر ليبـي الجنسيـة

والرابـع (فـ.بـ.حـ) العمـ(21)ـر ليبـي الجنسيـة

والخامـس (حـ.قـ.مـ) العمـ(19)ـر ليبـي الجنسيـة

وبالاستـدلال معهـم اِعترفـوا بقيامهـم بعمليـات (الربـا) أمـام المصـارف التجاريـة،تـم وضعهـم بالحجـز لإستكمـال الإجـراءات القانونيـة الأزمـة وتـم اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة ومايلـزم…