حماد يدعو للحفاظ على سير المنافسات الرياضية بصورة نزيهة

دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد الاتحاد الليبي لكرة القدم وباقي الاتحادات والهيئات الرياضية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية والرياضية للحفاظ على سير المنافسات الرياضية بصورة نزيهة والالتزام بالقوانين واللوائح المتبعة لتنظيم عملهم وترك المباريات الحقيقية في الميادين الرياضية هي من تحدد الفائز والخاسر.

وبين حماد في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه تابع كرئيس للحكومة الليبية ما حدث الأيام الماضية على الساحة الرياضية الليبية من أحداث تسببت في بث الفرقة والتشاحن بين الليبيين وأثرت سلبا على سير النشاط الرياضي الكروي.

وأضاف أن اتحاد الكرة الليبي اتخذ إجراءات من شأنها تغليب طرف رياضي على آخر بطريقة غير صحيحة وإدخال التجاذبات السياسية والجهوية في النشاط الرياضي ما نتج عنه الإضرار بباقي الأندية ومنها نادي الأهلي بنغازي.

ودعا رئيس الحكومة القائمين على الرياضة الليبية عموما والاتحاد الليبي لكرة القدم على وجه الخصوص لمراجعة قراراته الأخيرة بهذا الصدد والابتعاد عن أي تصرف من شانه إفساد فرحة الليبيين.

كما حث رئيس الحكومة الجمهور الرياضي والمتابعين لكل أنواع الأنشطة الرياضية وليست كرة القدم فقط على التحلي بالروح الرياضية النابعة من المنافسة الشريفة ونبذ الفرقة والتعصب الرياضي بالشكل الذي لا يتفق مع الهدف الأسمى من الرياضة.