الطقس في ليبيا.. أجواء حارة تصل لـ 43 درجة ورطوبة عالية

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت ارتفاعاً نسبياً، في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، تتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وعن حالة الطقس في (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و42 درجة مئوية على الدواخل.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية.

Trending “دبيبة” يؤكد ضرورة إطلاق مشروع إحصاء وتعداد الليبيين

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية.