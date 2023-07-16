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“المنفي” يُشارك في قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

شارك رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد المغرب العربي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، رفقة وزيري المالية والشباب ورئيس جهاز المخابرات.

ويُشارك في أعمال هذه القمة، رئيس اتحاد جُزر القمر، رئيس الاتحاد الإفريقي “غزالي عثماني”، ورئيس جمهورية كينيا “وليام روتو”، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة “أمينة محمد”، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد”، بالإضافة لرؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

 

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الوطن الليبية

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