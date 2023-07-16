ونيس: دربتُ علماء وفقهاء كردستان العراق على صناعة الفتوى

أعلن الشيخ الهارب من مدينة بنغازي عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك، أنه التقى بعلماء وفقهاء كردستان العراق في ندوة حول صناعة الفتوى.

وقال المبروك في منشور حديث عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، بالرغم من أن توقيت الفعالية قد مر عليه نحو 3 أسابيع: “بدعوة كريمة من فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كردستان العراق، ومركز الوعي للاستشارات وبناء القدرات، تشرفت بلقاء العلماء والفقهاء في دورة علمية تخصصية بعنوان «مقاربات في صناعة الفتوى» وذلك يومي السبت والأحد 6-7 من ذي الحجة 1444هـ، الموافق 24-25 من شهر يونيو 2023م”، وفقا لحديثه.

وأضاف “قد استهدفت هذه الدورة، التعريف بأركان صناعة الفتوى، ومراحلها وضوابط كل مرحلة، ثم تدريب المشارك على مهارات ومسالك الافتاء، مع تطبيق قواعد ومهارات الافتاء على بعض النوازل المعاصرة”، بحسب وصفه.

وتابع “تضمنت الدورة التدريب على بعض مسالك الإفتاء، منها: مسلك التفريق بين مراتب التشريع، مسلك رعاية الواقع والتوقع، مسلك الوصل بين التكليفي والوضعي، مسلك التمييز بين مقامات وتصرفات النبوة، مسلك تقدير الحاجات الخاصة والعامة، مسلك إعمال القواعد الفقهية، مسلك الإلحاق بمقاصد الشريعة الإسلامية”.