مدير أمن طرابلس يفتتح معمل حاسوب بمعهد التدريب والتعبئة

افتتح مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اليوم الأحد معمل حاسوب بمعهد التدريب والتعبئة بالمدينة.

وأشار مدير أمن طرابلس إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل التكنولوجيا الحديثة كالحاسوب في تعزيز قدرة المتدربين على التعاون؛ حيث يمكن الاستفادة من مثل هذا المعمل في تشجيع العمل الجماعيّ بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس.

وأعلن مدير معهد التدريب والتعبئة انطلاق أولى الدورات التدريبية في مجال الطباعة بالحاسب الآلي.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي المديرية لتجهيز معهد التدريب والتعبئة بتجهيزات تساعده في أداء المهام الموكلة إليه والممثلة في دورات تدريبية يستهدف بها الرفع من كفأة منتسبي المديرية.