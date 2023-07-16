اليونان تطالب باستئناف عملية “صوفيا” لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية “صوفيا” التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرتهم السواحل الليبية.

وتواجه الحكومة اليونانية اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل.

وقال الوزير اليوناني، في حوار مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، أمس السبت: “ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الإنطلاق من ليبيا وغيرها من الدول. ستكون هناك للأسف حالات سيكون من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيها”.

وأكد كيريديس، أن الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التى جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.

وقال: “ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس، لتفكيك مسارات تهريب المهاجرين من ليبيا.. يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي التمركز في مياه ليبيا الإقليمية بالاتفاق مع الحكومة هناك، التي آمل أن توافق على المقترح”.

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وكشف ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول جر المركب، مما تسبب في انقلابه، وغرقه بالنهاية.

ويستهدف المقترح اليوناني منع قوارب الهجرة من مغادرة السواحل الليبية في المقام الأول، وتفكيك مسارات التهريب في البحر المتوسط.

ووافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قانون غير ملزم يحث دول الاتحاد على إنشاء عملية موسعة للبحث وإنقاذ المهاجرين.

وتطرق الوزير اليوناني في تصريحاته إلى الاتهامات التي طالت خفر السواحل بإهمالهم نداءات استغاثة أطلقتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، مشيراً إلى جهود أثينا في إنقاذ آلاف المهاجرين في السنوات الماضية.

وأكد أن التحقيقات جارية أمام المحاكم في أثينا بهذا الشأن. وقال: “ستكون هناك عواقب للمسؤول. لكن في الوقت الحالي لن نخضع للضغوط السياسية”.