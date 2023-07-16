“شركة بورزا الكندية” تستأنف عملها في حقل النافورة النفطي

الوطن/متابعات

استقبل رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، اندري ديزنسكي ومحمد منصر ممثلين لشركةبورزا الكندية؛ إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخليج العربي للنفط التي استأنفت أعمالها في حقل النافورة النفطي، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة بشأن استعادة ثقة المقاولين وحثهم على استئناف نشاطاتهم في المواقع المختلفة.

وفي هذا الصدد، استقبل منسق الصيانة ومشرفو وحدات ضواغط الغاز والآلات الدقيقة، ممثلي الشركة الكندية لمناقشة العوائق ومحاولة تذليلها وتوفير اللازم؛ حتى تتم أعمال العمرة الميكانيكية وتطوير نظام التحكم لضواغط الغاز بالمحطة (3).

وقام منسق الصيانة رفقة ممثلي شركة بورزا الكندية بزيارة ميدانية للموقع؛ للوقوف على النواقص وجرد قطع الغيار والمواد لكي يستأنف العمل في أقرب وقت ممكن.

وستوفر هذه الضواغط 15 مليون قدم مكعب من الغاز المضغوط مما سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج بالحقل.