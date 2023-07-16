المنفي يشارك في «قمة منتصف العام» بكينيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال بيان صادر عم المجلس: “رافق المنفي وزيري المالية والشباب ورئيس جهاز المخابرات”.

وأضاف البيان “يُشارك في أعمال هذه القمة، رئيس اتحاد جُزر القمر، رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، ورئيس جمهورية كينيا وليام روتو، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، بالإضافة لرؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية”.