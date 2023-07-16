وزير الاقتصاد وسفير تونس يتابعان الحركة التجارية بالمنافذ البرية

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيل الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين والبضائع والخدمات من الجانبين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن اللقاء تناول الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس الغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة.