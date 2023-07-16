المنفي يُشارك في قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد المغرب العربي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، رفقة وزيري المالية والشباب ورئيس جهاز المخابرات.

ويُشارك في أعمال هذه القمة، رئيس اتحاد جُزر القمر، رئيس الاتحاد الإفريقي “غزالي عثماني”، ورئيس جمهورية كينيا “وليام روتو”، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة “أمينة محمد”، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد”، بالإضافة لرؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وأمس، تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوة رسمية من رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لحضور القمة الكورية – الأفريقية التي تنعقد العام المقبل.

وجاء ذلك خلال استقبال المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، المبعوث الخاص للرئيس الكوري جانغ سونق من، حيث تطرقا الطرفان إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها والارتقاء بها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي بتاريخ العلاقات بين ليبيا وكوريا، مبرزا حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء.

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وأكد الجانب الكوري الاهتمام بتوطيد العلاقات مع ليبيا والعزم على الدفع بها إلى درجات أكثر تقدما بما يخدم مصلحة البلدين.