أعلنت شركة الخليج العربي للنفط استئناف شركة بورزا الكندية عملها في حقل النافورة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن “المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، استقبل بمكتبه اندري ديزنسكي ومحمد منصر ممثلين لشركة بورزا الكندية إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخليج العربي للنفط التي استأنفت اعمالها في حقل النافورة النفطي”.

وتابع البيان؛ أن ذلك الأمر يأتي “ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة بشأن استعادة ثقة المقاولين وحثهم على استئناف أنشطتهم في المواقع المختلفة”.

وأردف البيان أنه “وفي هذا الصدد وتنفيذا لتعليمات رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط استقبل منسق الصيانة والمشرفين على وحدات ضواغط الغاز والآلات الدقيقة ممثلي الشركة الكندية لمناقشة العوائق ومحاولة تذليلها وتوفير اللازم لكي تتم أعمال العمرة الميكانيكية وتطوير نظام التحكم لضواغط الغاز بالمحطة (3)”.

وأوضح البيان أنه “منسق الصيانة قام رفقة ممثلي شركة بورزا الكندية بزيارة ميدانية للموقع للوقوف على النواقص وجرد قطع الغيار والمواد لكي يستأنف العمل في أقرب وقت ممكن”.

وختم البيان موضحًا أنه سيتم “توفير هذة الضواغط 15 مليون قدم مكعب من الغاز المضغوط مما سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج بالحقل”.