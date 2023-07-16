المصراتي: حادثة اختطاف بومطاري تثبت بأن أموال الليبيين مرتهنة بيد “أمير الحرب” الصديق الكبير

ليبيا – أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي، أن حادثة اختطاف فرج بومطاري تثبت بأن أموال الليبيين مرتهنة في يد من وصفه بـ”أمير حرب” يسمي نفسه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وفي يد ثلة بضعة مليشيات تقتسم هذا المنصب والأموال بينها تحت شعار أجهزة أمنية وإن استمرار هذا الوضع لا يعني إلا حرب مؤجلة.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” الحمدلله على سلامة السيد فرج بومطاري خروجه من زنازين أمير الحرب الصديق الكبير ، أنا لا أعرف هذا الرجل شخصيًا ولكن ورغم عمله فترة سيىء الصيت والذكر المدعو فايز السراج إلا أننا لم نسمع عنه إلا كل خير وتقارير الرقابة وديوان المحاسبة موجودة وتشهد”.