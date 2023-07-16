ليببا.. شركة بورزا الكندية تستأنف أعمالها في حقل النافورة النفطي

استأنفت شركة بورزا الكندية، أعمالها في حقل النافورة النفطي في ليبيا، بحسب إعلان شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد.

وقالت الشركة الليبية، في بيان، إن رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان استقبل ممثلي بورزا، أندري ديزنسكي ومحمد منصر، ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة بشأن استعادة ثقة المقاولين، وحثهم على استئناف نشاطاتهم في المواقع المختلفة.

وبحسب البيان، يبلغ الإنتاج الحالي لحقل النافورة نحو 21 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة (أمال – رأس لانوف).

وناقش منسق الصيانة ومشرفو وحدات ضواغط الغاز والآلات الدقيقة مع ممثلي الشركة الكندية العوائق ومحاولة تذليلها، وتوفير اللازم لإجراء أعمال العمرة الميكانيكية، وتطوير نظام التحكم لضواغط الغاز في المحطة (3).

وأجرى منسق الصيانة، رفقة ممثلي (بورزا) الكندية، زيارة ميدانية للموقع من أجل الوقوف على النواقص، وجرد قطع الغيار والمواد، لاستئناف العمل في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن توفر هذه الضواغط 15 مليون قدم مكعب من الغاز المضغوط، مما سيسهم في زيادة معدلات إنتاج الحقل.