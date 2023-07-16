الحكم المحلي تبحث مشروعات التنمية في ساحل الجبل

اجتمع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم، اليوم الأحد، مع عميد ساحل الجبل يونس عبد الشفيع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرىخلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية لمشروعات التنمية، وترتيب أولويات المشروعات الخاصة بالبلدية.

كما التقى التومي أعضاء المجلس التنموي سوق الجمعة والنواحي الاربعة، لمناقشة المشروعات ذات الطبيعة التكاملية التي تخدم المنطقة، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية لميزانية التنمية الخاصة بوحدات الإدارة المحلية وكيفية ترتيب الأولويات بما يحقق تنمية مكانية مستدامة ويخدم الأهالي والسكان.