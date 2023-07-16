البحث الجنائي يعقد اجتماعاً في بنغازي لمناقشة سبل سرعة ضبط المطلوبين

عقد رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح أحمد هويدي، اليوم السبت، الاجتماع العام السنوي لعام “2023” بضباط الجهاز كافة، والذي ضم نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفروع في جميع المدن الليبية.

وحدد الاجتماع، الذي عقد بقاعة وزارة الاقتصاد في منطقة قاريونس بمدينة بنغازي، تقييم الإدارات والأقسام والوحدات والمكاتب والفروع التابعة للجهاز المنتشرة في كافة المدن الليبية.

وناقش اللواء هويدي خلال الاجتماع مع الحاضرين، عدة بنود كانت جميعها ضمن الأجندة الموضوعة مسبقا خلال اجتماعات تحضيرية سبقت الاجتماع العام اليوم.

وخلال الاجتماع أيضا، وجهه رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، إنذارا لبعض الفروع بضرورة تنشيط أنفسهم خاصة ما يتعلق بضبط المطلوبين للعدالة وفق التكليف الصادر عن النائب العام بهذا الخصوص والتي جاءت ضمن خطة أمنية كلف بها مدير الجهاز مطلع العام الجاري 2023.

كما ناقش الاجتماع، بعض الأمور الخاصة بالضباط ومنتسبي الجهاز والتي منها تأخر صرف رواتب بعضهم إضافة لمناقشة نقص بعض الإمكانيات والاحتياجات الخاصة بالفروع والإدارات.

وخلال الاجتماع أيضا، وجه اللواء هويدي، الشكر للضباط المشاركين في تنفيذ الخطط الأمنية التي سبق وان أطلقها الجهاز إضافة لشكره كافة الضباط المشاركين في التكليفات الصادرة عن النائب العام الليبي خلال الفترة الماضية والتي كانت بمشاركة القوات المسلحة العربية الليبية والتي ساهمت في استتباب الأمن داخل المدن الليبية.

وقبل ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش لعدد من الضباط للحديث عن ملفات عديدة تخص العمل داخل الجهاز.

وجاء الاجتماع السنوي العام لرئيس جهاز البحث الجنائي اليوم السبت، عقب الجمع السنوي الدوري لعام 2023 والذي انعقد في وقت سابق اليوم أيضا بساحة معهد تدريب الشرطة بمنطقة رأس المنقار في مدينة بنغازي.