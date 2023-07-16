التعليم العالي تسلم بطاقات المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية تسليم بطاقات المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين.

وبينت وزارة التعليم العالي عبر مكتبها الإعلامي أنه أقيم بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس حفل تسليم بطاقات المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين بحضور الوزير عمران القيب وسفير دولة فلسطين والوفد المرافق له ومسجلي عدد من الجامعات.

وأشاد السفير الفلسطيني بالتغيير الكبير الحاصل في الجامعات الليبية من تطور في المعامل والبنية التحتية للجامعات.

وبينت وزارة التعليم العالي أن المنح تأتي في إطار تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع أبناء الشعب الفلسطيني، ودعما لروابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين ومعاملة الطلبة الفلسطينين أسوة بزملائهم من الطلبة الليبيين في منحة الطلبة المالية.