نائب الدبيبة: الهدف الأسمى لحكومتنا إحداث التنمية الشاملة في ليبيا

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز طب الطوارئ، والدعم وجامعة “يونيكاميلوس” الطبية الدولية بروما.

وأكد أبوجناح، في كلمة له، عن عمق العلاقات الليبية الإيطالية، وأن التعاون الدولي المشترك في المجالات العلمية، هي من العوامل المهمة في نقل الخبرات وتطور العلوم، وهي من دعائم التنمية في الدول الحديثة.

وأوضح أبوجناح، أن الهدف الأسمى للحكومة، هو إحداث التنمية الشاملة في ليبيا، وقد ترجمت هدفها هذا في مشروعها الوطني عودة الحياة الذي أطلقت به مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في شتى المجالات.

وبين وزير الصحة المكلف، أن الوزارة عملت على إصلاح القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، والرفع من كفاءة العناصر الطبية، وأطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل، لنقل الخبرات الطبية ورفع كفاءة العملية العلاجية ككل، بعناصرها الثلاثة، المؤسسة العلاجية، الطبيب، الأداة الطبية.

وأثنى أبوجناح، على تجربة مركز طب الطوارئ والدعم في توطين العلاج، والتي أطلقها أواخر العام 2021م، استجابة لتوجيهات وزارة الصحة، مؤكدا أنها كانت تجربة ناجحة ومشجعة، استطاع المركز أن يحقق فيها نتائج إيجابية كثيرة سواء على مستوى العلاج، أو زيادة كفاءة العناصر الطبية، أو على مستوى تقليل النفقات العلاجية.