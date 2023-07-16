عبد العزيز: مجلس النواب يقوم بانقلاب صامت.. ويجب القبض على خالد المشري

ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، أن مجلس النوب يقوم بانقلاب صامت وبدعم من المخابرات المصرية، معتبراً أن مجلس الدولة لا وجود له هو عبارة عن شاهد زور.

عبد العزيز قال خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس الدولة شارك بالانقلاب الصامت واللعب بالدولة، مطالباً بضرورة القبض على خالد المشري وتفعيل القوانين.

وعلق على حادثة خطف الوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري “اليوم للأسف البلاد مقلوبة قالوا فرج بومطاري قبضوا عليه، كيفتم ذلك هل بدون أمر نيابة؟ وإذا كان بدون أدلة نحن ضده، لكنه إن كان مذنب وعليه مستندات فيجب أن يتم القبض عليه. وكالة الأناضول قالت إنه تم قفل حقل الشرارة؟ كيف يتم ذلك لأنه قبض على شخص، وإغلاق الحقول والماء جريمة أم لا؟ إن كان في نص القانون جريمة يجب على النائب العام أن يصدر مذكرة قبض. ونتساءل عن حرس الحقول النفطية أين هم مما يجري؟”.

وفيما يلي النص الكامل:

لدينا وثائق تقول إن المنطقة الشرقية صرف عليها 71 مليار دينار وصدر بهذا الكتاب للتاريخ من عقيلة صالح موجه للدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الآن من يخرج ويتكلم لم يسألوا أنفسهم أين الـ 71 مليار؟ أين صرفت وفيما صرفت ومن نحاسب عليها؟ أنا أقول على الهواء مباشرة أن هذه الأموال سرقت وذهبت في حسابات شخصية وترضيات وشراء ذمم والله على ما أقول شهيد.

الجنيه كان بجنيه وثلاث، الـ 71 مليار لو أنفقوا على الأرض في برقة كيف يجعلونها؟ بكل تأكيد تتحول لجنة الله على الارض، لو أنفقت على المستشفيات والطرق والجامعات والمولات وحولوا المنطقة الشرقية لسنغافورا وشبكة كهرباء عملاقة جداً، عدد سكان برقة الذي لم يتجاوز 2 مليار ونص، عندما يخرج شخص كحفتر ودار لأولاده كتائب امنية دون أن يتخرجوا من كليات عسكرية وهم يملكون اليوم كتائب أمنية هذه الكتائب ستكون وبال على برقة وسنشاهد حرب داحس والغبراء بين هذه الكتائب وستأكل الاخضر واليابس وبين القبائل لأن كل قبيلة ستدعم واحد من اولاد حفتر وسنرى.

إن لم يتدارك العقلاء الوضع سيتدهور، يجب البحث عن إجابة على سؤال أين هذه المليارات وكيف نجد أنفسنا أسرى لكتائب أمنية ورئيس الأركان خالد حفتر وصدام حفتر وبلقاسم حفتر؟.

قلنا إن ما يقوم به مجلس النواب من انقلاب وبدعم من المخابرات المصرية وهو انقلاب صامت ولم يقتنع أحد. مجلس الدولة لا وجود له هو عبارة عن شاهد زور والمهم عنده أن المرتبات لا تتوقف والسفريات والمزايا.

اليوم للأسف البلاد مقلوبة قالوا فرج بومطاري قبضوا عليه، كيف؟ هل بدون أمر نيابية؟ نحن ضد ذلك، دون أدلة ولكنه إن كان مذنب وعليه مستندات كيف لا يتم القبض عليه. وكالة الأناضول قالت إنه تم قفل حقل الشرارة؟ كيف يتم ذلك لأنه قبض على شخص، وإغلاق الحقول والماء جريمة أم لا؟ إن كان في نص القانون جريمة يجب على النائب العام أن يصدر مذكرة قبض. حرس الحقول النفطية أين هم؟ هذا حق شعب.

المشري اليوم مطلع مجموعة من أعضاء مجلس الدولة دورة تدريبية وعندي علم فيها ولن أتكلم عن التفاصيل، مجلس الدولة قبل يومين كان عنده جلسة دون نصاب قانوني وشارك بالانقلاب الصامت واللعب بالدولة إن كانت هذه ليست جرائم أين الجريمة إذاً؟ المشري إن ثبت على كلامه سأحلق لحيته اليوم خرج ويتبجح ويتكلم عن الحكومة، اترك الحكومة بحالها أيها المضاحك. أطالب بالقبض على المشري وتفعيل القوانين.

اياك أن تتكلم عن فبراير يا خالد المشري واتركها جانباً، هناك ناس ماتت في فبراير وضحت بحياتها وناس في 17 فبراير رصيدها ملايين واليوم صفر وأنت تعرف هذا، دفعت وضحت ولكن هناك ناس حصلت على الملايين من فبراير. والانتماء لفبراير شرف لمن ضحى وليس لمن باع، البلاد ضاعت نتيجة خيانتكم واهمالكم وتقصيركم. ولجان المتاجرة في فبراير انتهى وقتها. كل يوم يولد مليونير بالزقوم والحرام وهذا ما قاله غسان سلامة.