الحكم بالسجن سنتين ونصف على مسؤولين بمؤسسة النفط

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قررت محكمة جنايات طرابلس الحكم بالسجن سنتين ونصف السنة (30 شهرا) على مديري إدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب، وإدارة التزويد والنقل البحري بشركة البريقة، إضافة إلى غرامة 10 آلاف دينار، والإلزام بردّ 147 مليون دينار، وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المحكمة أن المدانين ألحقا ضررا جسيما بالمال العام بإساءة استخدام سلطتهما والتعاقد بعقود فورية على وقود مخالف للمواصفات الليبية، مضيفة أن ذلك أدى إلى تلف سيارات مواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستورد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا في يونيو الماضي، عن قلقها العميق من استمرار احتجاز المدير السابق لإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب، الذي وصفته بأنه كان كان نقطة الاتصال فيما يتعلق بالنقل غير المشروع للنفط.