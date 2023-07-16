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التومي يناقش ميزانية الإدارة المحلية بسوق الجمعة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي في حكومة عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء المجلس التنموي بسوق الجمعة و(النواحي الأربعة)، المشروعات ذات الطبيعة التكاملية، التي تخدم مناطقهم.

وناقش الاجتماع، الإجراءات التنفيذية لميزانية التنمية الخاصة بوحدات الإدارة المحلية، وكيفية ترتيب الأولويات، بما يحقق تنمية مكانية مستدامة ويخدم الأهالي والسكان.

وكان بدر الدين التومي، عقد اجتماعاً في وقت سابق، مع أعيان مدينة الزاوية لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية.

وأوضح بيان وزارة الحكم المحلي، أن الاجتماع مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، شارك فيه عضوي مجلس النواب، محمد الحنيش، وعائشة شلابي، عن دائرة الزاوية، وإيهاب الفيتوري، مدير ادارة المتابعة برئاسة الوزراء.

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الإدارة المحلية التومي سوق الجمعة ليبيا ميزانية

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صحيفة الساعة 24

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