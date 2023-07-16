الدبيبة وباتيلي يبحثان آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وبحث معه آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة، إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كل الأطراف ذات العلاقة.

وبينت منصة حكومتنا، أن الدبيبة أكد للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وعقد الاجتماع بحضور فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية وعبدالمجيد مليقطة.