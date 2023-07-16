الشركسي: التضامن مع فرج بومطاري هو التزام أخلاقي والوقوف ضد الكبير واجب وطني

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن تهديدات سياسة اطفاء الحرائق التي تتبعها “حكومة الدبيبات” تسمح لهم بالبقاء المؤقت.

الشكرسي أشار خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذه السياسية دليل دامغ لعدم امتلاك هذه “الجوقة” لأدوات البقاء الدائم، ولذلك قطعاً أحد الحرائق القادمة لن يستطيعوا اطفائها بحسب تعبيره.

وعلق على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، منوهاً إلى أن التضامن مع فرج بومطاري هو التزام أخلاقي، والوقوف ضد الصديق الكبير هو واجب وطني.