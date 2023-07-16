“أبو جناح” يشارك في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز طب الطوارئ وجامعة يونيكاميلوس الطبية الدولية

الوطن/ متابعات

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية رمضان أبو جناح، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز طب الطوارئ والدعموجامعة يونيكاميلوس الطبية الدولية بروما.

وأكّد أبو جناح بكلمةٍ له على عمق العلاقات الليبية الإيطالية، وأن مجالات التعاون الدولي المشترك في المجالات العلمية هي من العوامل المهمةفي نقل الخبرات وتطور العلوم، وهي من دعائم التنمية في الدول الحديثة.

وقد عملت وزارة الصحة بالحكومة المنتهية في إطار مشروع “عودة الحياة” على إصلاح القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدماتالعلاجية، فأطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل؛ لنقل الخبرات الطبية ورفع كفاءة العملية العلاجية ككل، بعناصرها الثلاثة، المؤسسةالعلاجية، الطبيب، الأداة الطبية.

وأثنى على تجربة مركز طب الطوارئ والدعم في توطين العلاج، والتي أطلقها أواخر العام 2021؛ استجابةً لتوجيهات وزارة الصحة.