تقارير اقتصادية: أي اضطراب في إمدادات خام ليبيا من النفط ستؤثر على السوق

ليبيا – سلط تقريران اقتصاديان لموقع “زوايا” الإخباري الدولي الناطق بالإنجليزية ووكالة أنباء “رويترز” الأميركية الضوء على الاضطراب النفطي العالمي الحالي.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المرتبط من تحليلاتهما بالشأن الليبي صحيفة المرصد أن اضطراب إنتاج النفط في ليبيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت بتجاوز النفط حاجز الـ80 دولارا يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ أبريل الفائت.

ووفقا للخبير الاقتصادي “سودارسان ساراتي” مثلت التطورات الأخيرة في ليبيا سببا إضافيا لتحركات الأسعار الصعودية فالمخاوف من تزايد الاقتتال بين الفصائل تزيد من مخاطر تأثر صادرات النفط والكميات الليبية بالغة الأهمية لمصافي التكرير في البحر الأبيض المتوسط المفتقدة بالفعل لنفوط شمال العراق.

وبحسب التقريرين تمثل الاضطرابات في ليبيا ونيجيريا معا فقدان أكثر من نصف مليون برميل نفط يوميا أي أي نحو 0.5% من الإمدادات العالمية فيما بين الخبير الاقتصادي إحسان الحق أن المصافي الإيطالية والإسبانية ستتأثر أكثر من غيرها لأنها تعالج الخام الليبي والنيجيري.

بدوره قال الخبير الاقتصادي “جون إيفانز” أن الاضطراب في ليبيا تسبب بإيقاف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا.

ترجمة المرصد – خاص