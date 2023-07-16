“اللافي” يبحث ملف المفقودين والمحتجزين مع الصليب الأحمر

الوطن| رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على استمرار تعاون المجلس مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ملفات المفقودين والمحتجزين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في العمل الانساني، وذلك خلال استقباله اليوم الاحد، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا.

وبين اللافي أن ملف المفقودين والمحتجزين، إحدى دعائم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

بدوره أشاد نيكولا، بتعاون المجلس الرئاسي مع اللجنة خلال فترة عملها في ليبيا طيلة السنوات الماضية، والنجاح الذي حققته اللجنة الثلاثية للقانون الدولي الانساني، في الكشف عن الجثامين مجهولة الهوية والمحتجزين، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مكتبها الدائم في طرابلس.